英国央行官员称央行不能也不应去控制房价

独家：消息人士称沙特料搁置或重组数以十亿美元的未完成项目
路透利雅得4月16日 - 据沙特阿拉伯政府消息人士说，政府正命令各部和机构对数以十亿美元计的未完成基础设施和经济开发项目进行评估，目的在于搁置或重组这些项目。
路透伦敦6月28日 - 英国每日邮报网站周六刊登的专访显示，英国央行金融稳定战略与风险执行主管戴尔称，央行不能也不应去控制上涨的房价。
英国央行周四表示，将首次实施个人购房贷款上限，希望藉此遏制债务水平上升和房价迅猛上涨。
“控制房价不是央行的职责，央行也控制不了房价，”戴尔对每日邮报表示。“房价是由市场的基本状况决定的。”
英国央行金融政策委员会周四称，自10月起将只允许15%的新抵押贷款额度高于借款人收入的4.5倍，所有贷款都要加强还款能力核查。
戴尔表示，大家应该将央行采取的这些措施看作是“对英国房屋市场的保障”。
“当人们评判这项政策是否成功时，比如说在两年后，不要依据房价走势来评判，而是要根据我们是否控制住了家庭负债水平来做评判。”
英国央行总裁卡尼周四强调，央行实施的这些举措的主要针对目标不是房价涨势，而是债务水平。(完)
(编译 白云; 审校 戴素萍)
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