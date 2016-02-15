多数英国企业认真考量英国脱欧风险--CBI

路透伦敦2月15日 - 据英国工业联合会（CBI）总干事费尔贝恩（Carolyn Fairbairn）称，大多数英国企业正在认真考量英国退出欧盟的风险，许多企业则在制定应急方案。

费尔贝恩在简介会上对记者称，英国可能在今年中期就是否留在欧盟举行公投，这是企业日益关注的问题。

英国首相卡梅伦希望在本周末的欧盟领导人峰会上达成关于欧盟改革的协议，以便他在公投时向投票民众交代。许多分析人士预期，英国可能在6月末举行脱欧公投。

“大家目前看到许多企业近期制定应急方案，纷纷辩论这对他们的供应商、出口等意味着什么的重要问题。”费尔贝恩说。

“我要说的是，目前大多数企业在认真考量该问题。”她说道。

没有企业公开谈及他们将如何应对英国退出欧盟、以及不得不就诸多全球贸易协议重新谈判的任何详情。

费尔贝恩的言论表明企业制定应急方案在目前是普遍情况，而且她表示这种情况并非集中在一个行业。（完）