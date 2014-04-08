英国敦促美国会勿阻碍IMF提升新兴经济体话语权的改革方案

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透伦敦4月7日 -英国周一敦促美国国会不要拖延对国际货币基金组织(IMF)改革方案的批复，即让新兴经济体在该机构拥有更大权利。
英国财政大臣欧思邦在里约热内卢发表演说时称，是时候让巴西等全球新的重量级国家在IMF具有更大话语权了。
“实施我们已在IMF等国际机构达成一致的改革事项，那么巴西等国就会拥有与自身经济实力相称的更高地位和更大的话语权，”欧思邦表示。
“美国国会对已达成协议的IMF改革措施不放行，不利于IMF，也不利于国际社会，”他说。“我敦促美国政府和国会现在就采取行动通过改革事项。”
欧思邦将于本周稍晚在华盛顿参与半年一度的IMF会议，届时可能重提改革议题。(完)
(编译 王翔琼；审校 徐文焰)
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