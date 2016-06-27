驻英华尔街银行家的近忧：英国要退欧赶快找新家

路透纽约/伦敦/法兰克福6月24日 - 眼看伦敦显赫的金融中心地位岌岌可危，华尔街大型银行正在放眼整个欧洲，为他们的交易员、银行家和金融牌照寻找新家。

各大银行的高层近几个月都在准备应急计划，但周四晚间英国公投决定退欧还是让许多人大呼意外。虽有准备计划，但关于英国什么时候会正式退出欧盟，以及哪些城市会取代伦敦成为比肩纽约的金融中心，依然存在巨大的不确定性。

可能取代伦敦地位的欧洲城市图表：tmsnrt.rs/28Sw6XX

“那些美国银行的两难是，到底要不要就退出模式做好最糟情景假设，还是冒着错过时机的风险再等等，”律所Linklaters的合伙人Edward Chan说。“于是问题就变成他们到底该搬到哪里去？对于这个问题没有明确答案。最终的结果可能是欧洲的金融行业变得更加分散。”

华尔街高阶主管们提出的问题包括：如果不是伦敦，哪个欧洲城市是安放经纪自营商业务的最佳地点？法兰克福有能力吸收数万名银行家和他们的家庭成员吗？在英语不是主要语言的城市，语言会不会成为问题？在海外工作的美国银行家们能为他们的孩子找到学校吗？

法兰克福、巴黎、阿姆斯特丹和都柏林都有可能成为华尔街大行搬迁的选择。

即便面临这一切不确定性--以及英国要正式退出欧盟需要至少两年的时间--美国银行似乎有意尽快行动，以因应英国退欧决定。

根据摩根大通(JPM.N)首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)与其他高管签署的员工备忘录，该公司正考虑改变其在欧洲的法律实体架构，并把在英国的1.6万名员工部分迁走。

高盛集团(GS.N)首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在备忘录中表示，高盛对英国退欧可能性的盘算已有“数月之久”。

“由于我们已经与员工进行沟通，目前业务营运的方式以及地点不会立即改变，”高盛一名发言人表示。

摩根士丹利(MS.N)执行长戈尔曼(James Gorman)与总裁Colm Kelleher在给员工的备忘录中表示，随着公投结果的整体影响将在未来两年变得更加明确，该行将只会考虑调整在欧洲的运作模式。

那时很多情况都有可能发生，因为欧洲各地反欧盟的民族主义者受英国脱欧的激励，已在要求就欧盟成员国身分或是否弃用欧元，举行各自的公投。

华尔街银行对于接下来将如何发展，也如坐针毡；这些银行透过位于伦敦的经纪交易商分支，进行着数以万亿欧元计的衍生品交易。欧洲央行(ECB)料将努力推动让他们把业务从伦敦移往欧元区，这意味这些银行可能得花上数以十亿美元计资本设立新的经纪交易商运营指挥部。

当然那多取决于欧盟提供英国什么样的协议--如果欧盟允许英国继续拥有进入欧洲单一市场的权利，那么金融企业将保有在欧盟境内销售产品的权利--然而磋商需要花时间。

不确定性令许多银行家不安--尤其是因为搬迁银行运营可能得花四至五年，而英国退欧的时间表仅有两年。

“各公司已在考虑申请银行执照等事。”霍金路伟律师事务所(Hogan Lovells)合伙人Peter Watts表示。“(他们)还没有开始，但很快就会有下一阶段的筹备动作。”(完)