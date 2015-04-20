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路透中文国际短讯 | 2015年 4月 20日 星期一 10:04 BJT

英国支持人民币最终加入IMF特别提款权货币篮子

英国财政大臣奥斯本表示，英国支持人民币最终加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子，称将新兴大国货币纳入这一全球体系是十分重要的。英国上月决定加入亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)。奥斯本对此作出解释，称这对于向亚投行的方向施加影响十分重要。路透

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