英美烟草提议全面收购美国同业Reynolds 涉资470亿美元

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦10月21日 - 英美烟草(BATS.L)已提出收购美国烟草公司Reynolds American(RAI.N)，涉资470亿美元。这将令Newport, Kent和Pall Mall品牌香烟同归其麾下，取得美国市场领导地位。
英美烟草在Reynolds已持有42%的股份。英美烟草表示，收购价对Reynolds每股的估值为56.50美元，与Reynolds普通股10月20日收盘价相比，溢价20%，其中24.13美元以现金支付，32.37美元以英美烟草股票支付。
英美烟草周五表示，对于Reynolds剩余57.8%股份的总估值为470亿美元，其中大约200亿以现金支付，270亿美元以英美烟草股票支付。(完)
(编译 王洋; 审校 蔡美珍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。