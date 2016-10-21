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国际财经 | 2016年 10月 21日 星期五 16:53 BJT

英美烟草提议全面收购美国同业Reynolds 涉资470亿美元

路透伦敦10月21日 - 英美烟草(BATS.L)已提出收购美国烟草公司Reynolds American(RAI.N)，涉资470亿美元。这将令Newport, Kent和Pall Mall品牌香烟同归其麾下，取得美国市场领导地位。

英美烟草在Reynolds已持有42%的股份。英美烟草表示，收购价对Reynolds每股的估值为56.50美元，与Reynolds普通股10月20日收盘价相比，溢价20%，其中24.13美元以现金支付，32.37美元以英美烟草股票支付。

英美烟草周五表示，对于Reynolds剩余57.8%股份的总估值为470亿美元，其中大约200亿以现金支付，270亿美元以英美烟草股票支付。(完)

(编译 王洋; 审校 蔡美珍)

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