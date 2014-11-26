英国银行业不良销售文化需数十年才能扭转--智库

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦11月25日 - 一家独立智库机构周二表示，英国银行业者过去15年因不良行为招致385亿英镑(600亿美元)的罚款和赔偿，修复这种不良行为需要几十年时间。
英国银行业者受到一系列丑闻的打击，例如企图操纵汇率和基准利率，以及不当销售贷款保险和复杂的利率对冲产品等。
New City Agenda和卡斯商学院(Cass Business School)的一份报告研究了英国零售银行业的文化。报告称，在20多年的时间里，英国银行业一直被激进的销售文化所统治。如果达到销售目标，一些分行职员会获得奖金、iPods、甚至温布尔登网球赛门票。
“用几十年时间建立起来的有害文化，也需要几十年时间才能扭转，”New City Agenda董事长David Davis表示。他是英国保守党议员。
**客户申诉**
New City Agenda指出，银行业者自2007/09金融危机以来已收到2,080万件申诉，在此期间金融监察部门收到的申诉案比原来多了四倍。监察部门在银行与客户无法达成一致时出面解决纠纷。
该公司建议，新成立的银行业标准检讨委员会(Banking Standards Review Council)应向银行职员了解情况，确保他们不会承受太大销售压力，并且每年向英国下议院财政委员会(Treasury Committee)报告。(完)
(编译 王颖；审校 高琦)
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