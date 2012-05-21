英国银行已为希腊危机蔓延做好准备--报导

路透伦敦5月21日电---英国央行金融政策委员会外部成员Michael Cohrs周一称,英国银行为抵御欧债危机可能扩散做好准备.

Cohrs称,英国银行"为希腊做好准备".

不过由於希腊若离开欧元区可能导致连锁反应的不确定性,英国银行必须保持警惕,继续增加额外资本.

"他们考虑了对希腊的直接曝险,并标记在适当水平,他们的流动性强劲,有足够资本抵御希腊冲击,"Cohrs在卫报的访问中称.

"不清楚局势是否进一步发展,这是我们鼓励他们增加更多资本的原因,因为没人知道是否会停止,"他称.

英国央行总裁金恩上周警告称,英国经济料温和复苏,不过欧元区危机给增长带来风险.

Cohrs强调,银行必须继续加强防范欧元区可能带来的影响.

"我要再三强调这点;这是我们敦促英国金融机构做好准备,加强资本的原因,"Cohrs称.

他表示,欧元区危机"时时"在演变,"我认为希腊6月17日再次大选前,会一直这样."(完)

--编译 王丽鑫;审校 戴素萍

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