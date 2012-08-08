英国央行或调降经济增长及通胀预估 为进一步购债铺路

* 英国央行料将调降经济增长及通胀预估

* 将激发市场对其进一步购债的预期

* 通胀报告将於0930GMT出炉,随後总裁金恩出席记者会

* 金恩可能被问到有关降息的问题

路透伦敦8月8日电---英国央行周三可能调降2012年及以後年份的经济增长和通货膨胀预估,加剧外界对该央行在今年稍晚将进一步放松政策提振经济的预期.

英国正重新滑入经济衰退的泥潭,受政府削减开支,欧债危机,天气恶劣,以及包括女王登基60周年庆典长假期在内的一次性因素的拖累.

英国央行总裁金恩在向媒体发布央行季度通胀报告时,上述因素将方便他再度重申近期对经济前景黯淡的看法,现场记者可能询问该央行是否或何时会降息.

由於通胀以快於预期的步伐下降,市场已开始揣测,是否英国央行会在11月结束本轮购买债券的行动前,宣布额外的购债计划.

英国央行上月恢复资产购买,推出为期四个月的500亿英镑(780亿美元)购债计划,以遏制借款成本并向国内经济挹注更多资金.

此後,数据显示英国深陷经济衰退的程度超出预期,且鲜有迹象显示7月经济活动像希望的那样回升,或从英国正在举办的奥运会中获得提振.

野村分析师Philip Rush说,英国央行报告可能发出进一步放松的讯号.

"金恩一贯的通胀温和立场,可能令市场更加预期货币政策委员会将坚守救火模式,"他说.

虽然路透调查中多数分析师认为,英国央行将在今年稍晚时同意更进一步购债,但预计央行会在现行计划实施期间提升购债力道的分析师不多,尽管周三的预估可能支持这种举措.

英国央行5月时曾预估,今年最後三个月的经济增长年增率为1.2%,两年後增长年增率将升至2.7%.

许多分析师,包括经济合作暨发展组织(OECD)在内,现在均预估英国经济2012年将全年呈现萎缩,英国央行料将下修对2012年底和2014年第三季的经济增长年增率预估,料分别降至0.2%、2.4%.

同时,6月通胀率大幅下滑至2.4%,远低於央行在5月的预估.分析师认为央行将预估通胀率在2012年底更进一步降至2.1%,两年後为1.7%.

金恩也可能会被问及有关降息的可能性.目前指标利率0.5%已是纪录低位.

英国央行在2009年3月上次降息之後即不愿再降,称此举将损及银行利润,导致其不愿放贷给需钱若渴的市场.

但央行在上月表示,一旦评估完央行和财政部向银行提供低息贷款新方案的影响之後,或在未来数月重新考虑降息的可能.(完)

--编译 肖群英/李婷仪;审校 石冠兰/程琳

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