监管者应有权提高金融交易担保要求--英国央行

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透伦敦4月27日电---英国央行(BoE)副总裁塔克周五表示,监管机构应有权要求提高金融交易的担保要求,以便给过热的市场降温.
他和全球其他监管者正在考虑,如何抑制规模达数万亿美元的"影子银行业".该产业从事传统银行业以外的信贷和贡杆交易.
这其中包括证券借贷和回购市场,这些市场通过担保品为银行和券商的短期融资提供支持.
"监管机构应该能够介入,为担保融资市场或其中的一部分设立最低减值等方面要求."塔克在欧盟执委会一个有关影子银行监管的会议上说.
其他措施可能包括利用交易资料储存库来记录交易情况,提高交易透明度,以及限制非银行金融机构使用现金抵押的方式.
塔克要求银行业必须成立或运作表外工具,与表内资产相结合,以便提高资本缓冲.
他建议说,银行业应根据其对金融公司的放贷情况,持有更多的流动性资产.
塔克补充说,对於银行业从美国货币市场基金等"脆弱易变的资金来源"融资规模,监管机构也可以进行限制.
从明年开始,英国央行的金融政策委员会将有权在市场过热的情况下,直接要求银行提高资本水平.
塔克被认为有望在2013年成为英国央行的下一任总裁.
作为全球监管机构的金融稳定委员会(FSB)将在11月20国集团(G20)领导人会议前完成向全球领导人提供政策建议的工作,欧盟执委会将在明年推出欧盟范围内影子银行的监管提案.
FSB周五在有关证券借贷和回购市场的临时报告中称,目前市场中存在缺乏透明度,担保资产面临贱卖风险,以及担保品估值和管理不够严格的问题.(完)
--编译 郑茵;审校 丁琦
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