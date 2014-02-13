英国央行暗示明年第二季可能升息 总裁卡尼支持政策指引

* 英国央行扩大政策指引的参考数据范围

* 央行暗示或将在2015年第二季首次升息

* 央行总裁卡尼支持政策指引

路透伦敦2月12日 -英国央行周三表示，利率可能在一年多之后开始从纪录低位调升，因为经济快速复苏令其更接近全速前进的状态。

央行总裁卡尼还宣布，央行从现在起将追踪更广泛的经济数据，以判断闲置产能的情况，作为利率决策的依据。英国失业率迅速下滑，迫使卡尼放弃了先前的利率政策指引版本。

英国央行在2009年金融危机高潮时期调降利率至0.5%。去年该国经济强劲反弹，但仍未恢复到危机前的水平；卡尼强调称，任何升息举措都将是循序渐进的。

“给企业和家庭的讯息是，央行的利率调整，将支持就业、收入和支出的可持续增长，”他说。“我们将小心地调整政策，不会让经济复苏面临风险。”

该央行称，金融市场认为明年第二季可能升息，这种看法与央行维持通胀率接近2%的目标一致。明年第二季正好在全国大选的前后。

英国央行还提及市场预期指标利率在三年时间内将达到2%。央行声明后路透调查的分析师支持这一看法。

央行声明公布后投资者进一步押注明年升息，英镑兑美元升至两周高点，英国公债价格下跌。

英国央行称将关注衡量英国经济闲置产能的18项不同指标，包括企业调查和工时。分析师认为，这将使得英国央行的下一步举措更难以猜测。

去年8月英国央行推出前瞻性指引时称，一旦失业率降至7%，就将考虑是否升息。而此次考虑的经济指标更为广泛。

失业率已经降至7.1%，英国央行周三预计将在2015年初达到6.5%。

英国央行称，“当利率开始上升时，适当做法是循序渐进，在未来两到三年消除闲置产能并将通胀率控制在目标附近。”

英国央行首次估测闲置产能的规模，认为其相当于国内生产总值(GDP)的约1.0-1.5%，低于其他一些分析师的估值。

英国央行副总裁宾恩称要在闲置产能全部消化之前开始收紧政策，否则可能太迟。

和英国央行一样，其他正治疗危机创伤的发达经济体央行也面临两难处境。美国联邦储备理事会(美联储/FED)亦在冥思苦想，如何撤出超宽松货币政策方能不致经济大幅放慢复苏脚步。

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欲浏览英国实质GDP，生产率数据，请点选：link.reuters.com/jed42v

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**回到未来**

英国央行对未来政策路线的最新阐述方式，表明现在部分回到了去年推出前瞻性指引前的状态。那时，分析师细细研判英央行通胀预估的细小变化，从中找寻政策过松还是过紧的迹象。

对闲置产能的新估值将会如何影响英国央行的通胀预估及其政策决定，恐怕是难以预测。

德国商业银行分析师PeterDixon说道，闲置产能是个"模糊概念"，市场将关注英国央行的判断。“不过我们更清楚一件事，即英国央行决心在未来很长时间内维持利率不变。”Dixon说道。

让事情变得更复杂的是，目前看来升息最有可能在2015年5月的英国全国大选前后实施，而选民对生活水平的看法将是大选的关键议题。

有记者尖锐地问到央行新政策指引的可信度，对此卡尼仍支持央行去年推出前瞻性指引的决定。

“前瞻性指引正在发挥作用，”他说。“即便经济已经强势复苏，利率预期仍保持较低水平；围绕利率问题的不确定性已经下降，而最重要的是，英国企业已经理解(前瞻性指引发出的)讯息。”

英国央行将2014年经济增长预估从2.8%上修为3.4%，比多数分析师的预估都要乐观得多。

通胀率已经意外迅速降至2%的目标，英国央行称，预期通胀率将在3月进一步降至1.7%，并在随后的几年中维持在接近2%的水平。

英国央行表示，目前其对于英国生产率前景的看法比三个月前更加悲观，因为生产率未能跟上产出的增长脚步。企业投资可能升温，不过扩大出口仍将很困难。(完)

(编译 徐文焰/张荻/孙茉莉；审校 张涛)

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