《热点透视》英国经济需要更实质的推动力

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Viktoria Dendrinou 编译 王冠中
路透伦敦4月26日 - 英国第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.3%，但仍较2008年高点低了2.6%，尚无法终结大停滞的景况。撙节和刺激措施多少会带来一些帮助，但英国需要的是可持续的成长。政府需要少关注些今年的GDP，多关注些结构性改革。下面三个方向是很好的起点。
首先是基础建设。每个人都在谈论建设，但具体的计划却非常贫乏。政府支出是最后的王牌，应当要着手建设。基础建设总是因为看来所费不赀，因而遭到延宕，但建设可以改善生活并创造新就业。何不就从建学校着手，因应伦敦地方当局估计的2016-2017年学校短缺。
其次是投资。一样是说比做容易。要消灭繁文缛节，只有半吊子的计划和空洞的承诺是远远不足的。政府应进行深谋远虑的长期项目，以鼓励对具吸引力产业的投资，而教育和计划都是必要的。这或许可以从政府和民间共同大规模投资研究密集技术出发。
最后，英国应欢迎技术移民。虽然风气不盛，但技术移民会改善英国低迷的生产力，带来新技能并增加贸易。移民也可以协助平衡政府预算。移民平均来说较本地居民年轻，且移民受雇的比例较高。因此移民相对之下比本地居民缴交的税金更多，对退休金的贡献更大，且使用的福利较少。
是什么阻碍了建设、投资和移民计划？是众多的芝麻小事，还有更多的短视私利，认为计划不是太花钱、太具破坏性、就是不合乎政治利益。但强健的发达经济体需要作出一些艰难的决定和更谨慎的计划，也需要更有活力的政府。
移民是个绝佳的试验。欢迎移民的代价是值得的，对于国库和国家都有好处。阻挡移民反而不利经济。(完)
(译文审校 高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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