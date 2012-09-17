英工程师研发出超低成本超声扫描仪

路透伦敦9月14日电（记者 Chris Wickham）---英国工程师研发出一款成本不到40英镑的超声扫描仪，这有望令一些没有此类技术的发展中国家的产前护理状况得到改善。

这款超声扫描仪若能得到商业支持，将能进入成本介於2-10万英镑的医用超声扫描仪市场，还可能打入当前每台售价约4,500英镑的低成本便携式超声扫描仪市场。

纽卡斯尔大学（Newcastle University）的声纳技术专家Jeff Neasham与同事Dave Graham一道研发了这款超声扫描仪。

“我们目前还处於起步阶段，已与一两家感兴趣的公司进行了接洽，还和一两个慈善机构取得了联系，但我们仍在寻找合作夥伴，”Neasham说。

根据联合国，全球每年约有25万女性死於妊娠或分娩并发症，其中的99%来自发展中国家。

通用电气（GE）已研发出一款名为Vscan的手持型超声扫描仪，这款设备集成了一个显示屏；位於西雅图的创业公司Mobisante也研发了一款可与智能手机连接观看图像的此类设备。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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