英国财政大臣哈蒙德称靠WTO取得欧盟市场准入并非退欧最好结果

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔12月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)周五称，若英国退欧之后需要倚靠世界贸易组织 (WTO)会籍来取得欧洲市场准入，不会是英国退欧的最好结果。
“我认为，WTO选项并不是最受青睐的结果，”哈蒙德在首尔的一个活动上对记者说道。
“我希望我们能够与欧洲伙伴达成免税准入协议，但要建立在互惠的基础上。”
韩国是哈蒙德本次出访的最后一站，之前他到访了南非和日本。(完)
(编译 王琛；审校 张明钧)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。