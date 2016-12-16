英国财政大臣哈蒙德称靠WTO取得欧盟市场准入并非退欧最好结果

路透首尔12月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)周五称，若英国退欧之后需要倚靠世界贸易组织 (WTO)会籍来取得欧洲市场准入，不会是英国退欧的最好结果。

“我认为，WTO选项并不是最受青睐的结果，”哈蒙德在首尔的一个活动上对记者说道。

“我希望我们能够与欧洲伙伴达成免税准入协议，但要建立在互惠的基础上。”

韩国是哈蒙德本次出访的最后一站，之前他到访了南非和日本。(完)