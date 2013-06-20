英政府将很快开始出售莱斯银行股权 并考虑分拆苏皇银行

路透伦敦6月19日 - 英国财政大臣欧思邦周三表示，政府准备开始出售其持有的莱斯银行集团(LLOY.L)股权，并将详究是否分拆苏格兰皇家银行(RBS)。

英国政府很希望体现被部分国有化的国内银行正从2008年金融危机的影响中走出来。政府出售其持有的39%莱斯股权并实现获利，让其有资本宣称政府的救援行动至少取得部分成功。

欧思邦称，英国政府在考虑出售莱斯股权的选项。他表示，首批股权出售很可能面向养老基金等机构投资者，但对余下股权，他会考虑所有可能的选项，包括向公众售股。

“我们能够开始计划让政府退出对最大几家银行的持股，没有比这能更好地体现英国正从实施援助走向复苏，”欧思邦在对伦敦金融城的金融家们的年度讲话中称。

英国政府为扶持银行业，在2008年金融危机期间总计注资了660亿英镑(1,030亿美元)，最后政府持有了81%苏皇银行股权和39%莱斯银行股权。

出售莱斯股权要比出售苏皇股权更加可行，因为当前的莱斯股价已经高于政府的盈亏平衡价0.612英镑，莱斯也是去年英股富时100指数.FTSE表现最佳的成分股。相比之下，政府对苏皇银行的投资仍然亏损近100亿英镑。

欧思邦表示，还需等上一段时间才能出售苏皇银行股权。他还表示，英国政府将很快着手研究将不良房屋贷款剥离出来，由一家“坏账银行”接收的可能性，从而让剩余的“境况良好的银行”能更好地向家庭和企业提供贷款业务。

有关是否分拆苏皇银行的决定将在今年秋季完成评估后做出。欧思邦称，如果需要进一步注资或者政府增持银行股权，他将不会考虑划分“境况良好的银行/坏账银行”的做法。

欧思邦之前曾反对分拆苏皇银行的提议，认为这样做成本过高。(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍)

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