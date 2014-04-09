英外交官设计“脱欧”完美蓝图 获奖10万欧元

路透4月8日 -英国一名外交官周二指出，英国倘若退出欧盟，则经济产出可望增加13亿英镑，因为受到的监管减少，且与新兴经济体往来贸易增加。

这名英国外交官Iain Mansfield因其为英国设若退出欧盟所擘画的蓝图，而获得英国经济事务研究所颁发10万欧元奖金。

许多民调显示，略超半数的英国人支持退出欧盟，而反欧盟的英国独立党(UKIP)在下个月欧洲议会选举中的支持率也料将排名第一或第二。

Mansfield表示，英国可能加入欧洲自由贸易协会(EFTA)，以避免与英国身为欧盟会员国相关的业务受到官僚主义的拖累，他指称英国可能将自己定位在瑞士及土耳其之间；两国目前均非欧盟会员国。

现任英国驻马尼拉大使馆贸易和投资主管的Mansfield主张，由于(退欧后)监管明显减少，再加上与新兴经济体间的贸易往来扩大，都可望为英国经济带来实质的提振效益。

他指出，如果英国退出欧盟，则可将贡献给欧盟的资金节省下来，加以重新分配，打消该国赤字，将可创造100亿英镑的盈余。

“我对英国退出欧盟是否值得没有预设立场，但如果英国民众决定这样做，我的论述阐明的行动方针，将令开放、繁荣及面向全球的英国其潜力发挥最大的效益，”Mansfield在获奖后表示。

他还称，英国退出欧盟的经济面诱因尚包括：下调企业税率、在较贫困区域设立特别经济区，及新投资者在研发上的税负优惠措施增加。(完)

(编译 许娜；; 审校 龚芳)

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