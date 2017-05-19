英国首相特雷莎·梅向选民承诺将干预市场并强化商业规则

韩国军方周二将与美国举行联合军演 美国B-1B轰炸机参加
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透哈里法克斯5月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四做出选举前承诺，拒绝“不受限制的自由市场”，并承诺控制企业的过分行为，以此向她的核心支持者以及左翼对手示好。
调查显示她在6月8日的选举中，料有望再现英国前首相撒切尔夫人1983年时取得144席的出色表现。不过特雷莎·梅淡化将其与撒切尔夫人的对比，承诺在英国脱欧后打造一个“伟大的精英管理社会”，建立“主流英国”政府。
“不存在‘特雷莎·梅主义’，”她称。“但有很不错且稳固的保守主义，也就是做每件事时都把国家和普通劳动民众的利益放在核心地位。”
她的提议中包括对移民制定严厉规定、削减企业税、以及对是否解除猎狐禁令进行投票，并承诺限制能源价格，解决董事会薪酬过高问题，同时提高工人权益。
“我们不相信不受限制的自由市场，”她在党派竞选纲领中写道，纲领标题为“一起前进”。“我们拒绝对自私个人主义的崇拜。”
特雷莎·梅表示，她将收紧企业收购法，并确保任何国外集团买进重要基础建设，并不会损及安全或基本的服务。
如果胜选，特雷莎·梅所面临的任务，将是近来历任首相中最艰巨的之一：在与欧盟领袖就金融、贸易、安全和移民进行退欧谈判的同时，还必须让英国及其经济不会分崩离析。
“协商过程无疑会很艰巨，双方都将有取舍，但我们仍认为，对英国来说，没有协议总比坏协议要好，”特雷莎·梅在宣言中写道。
周四的政策文件并称，2020年前增值税将不会调高，公司税将降至17%，一如先前的规划。
但文件并未重申前英国首相卡梅伦的承诺。卡梅伦曾承诺不会调高所得税或国民保险税。(完)
(编译 王丽鑫/戴素萍 审校 徐文焰/许娜)
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