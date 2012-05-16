英国首相称欧元区解决债务危机“不成功则成仁”

蒙古经济面临困境 与IMF等有关方就55亿美元经济纾困计划达成一致
路透乌兰巴托2月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周日发表声明称，蒙古已经与该基金组织以及其他合作方就55亿美元经济稳定计划达成一致。
路透伦敦5月16日电---英国首相卡梅伦周三表示,欧元区需迅速行动解决债务危机,否则或将面临分裂的後果.
"欧元区必须做出选择.如果欧元区想像现在这样继续存在下去,那就必须建立一个适当的防火墙,需要采取措施保障欧元区最弱的成员国,否则形势会向不同的方向发展,"卡梅伦在议会中表示.
"不成功,则成仁.这是他们必需要做的选择,不能拖延太久."(完)
--编译 王洋;审校 吴云凌
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