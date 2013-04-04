英镑料承压 因英国经济低迷不振

* 英镑兑美元一年后将报1.48美元

* 英央行实行量化宽松政策的可能性升高，打压英镑

* 21位分析师中有18位表示，英镑将不能吸引避险资金

路透4月3日 - 周三公布的路透调查显示，处于困境中的英镑兑美元可能进一步下跌，因英央行急于让经济站稳脚跟，可能将买入更多资产。

去年英镑因避险资金的流入而上涨，那些希望脱手欧元区高风险资产的投资者买入英镑。但外汇策略师称，尽管欧债危机忧虑重新浮现，但今年英镑将不会吸引到这类避险资金。

商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示，过去七周英镑净空头部位稳步增长。

本周对逾60位外汇策略师的调查显示，英镑兑美元一个月后将报1.51美元，三个月和一年后将分别跌至1.49美元和1.48美元。上月路透调查的预估中值均为1.51美元。

周三稍早，欧元兑美元报1.50美元左右。

“从英镑方面来说，英国经济数据确实持续疲弱，”RBS外汇策略师Melinda Burgess称，“一旦卡尼就任英央行总裁，如果推出更加积极的宽松措施，那么可能利空英镑。”

现任加拿大央行总裁卡尼将于7月就任英央行总裁，料将采取积极措施以使英国经济再度成长。

2012年底收于16个月高位后，今年第一季英镑已累计下跌逾7%，更在3月12日触及两年半低点1.4832美元。英国低迷的经济数据再度引发外界对央行将推出更多货币刺激措施以支撑经济的预期。

除截至2012年9月的三个月英国因举办奥运会而经济略微受到提振外，去年三个季度都在萎缩，近期数据甚至暗示经济可能再度陷入衰退。

路透上周调查的分析师表示，英国央行货币政策委员会(MPC)至少将等到5月才会再度扩大购债计划的规模。

与此同时，许多人开始考虑美联储何时将逐渐减少资产购买规模，如果真的减少，可能将提振美元。

**英镑兑欧元**

21位回答了一个额外问题的分析师中的18位称，英镑不会像去年上半年一样，吸引近期因救助塞浦路斯后欧元区危机重燃而带来的避险资金。

计算出的交叉汇率显示欧元兑英镑在一个月、三个月和一年后均将持稳于0.85英镑。

“此前英镑因欧债危机而受益的情形确实目前已荡然无存，所以我们认为英镑根本将不会从中得到好处，”德国商业银行外汇策略师Carolin Hecht称。

“其避险地位受损，主要是因为货币政策不能刺激经济增长。”(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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