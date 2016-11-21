英国首相特雷莎·梅称了解企业不乐见退欧带来“悬崖式”剧变

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦11月21日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周一表示，她理解企业的担忧，担心英国在与欧盟进行正式脱欧谈判后，英国可能遭遇“悬崖式”急剧变化，她将在退欧谈判中处理这些疑虑。
特雷莎·梅向英国工业联盟(CBI)发表演说时亦表示，有许多方式可提高从业人员代表在企业的话语权。与她先前承诺确保员工代表将进入董事会相比，态度已有所软化。
当被问到企业界希望达成一项过渡性协议时，她表示，“我们希望获得一项对英国最好的协议，以及对在英国企业最好的协议。”
“我很清楚将有很多议题需要注意...大家不想要有悬崖式的落差，他们希望对于未来情况如何演变有一定的掌握，这将是我们在谈判中的一部份任务。”(完)
(编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。