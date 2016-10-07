焦点：英国首相直率点评央行利率政策 态度转变还是鸣枪示警？

路透伦敦10月6日 - 英国首相特雷莎·梅强调超低利率政策所产生的破坏性副作用，这是否意味着对央行总裁卡尼发出警告？

评论央行的做法颇不寻常，特雷莎·梅周三表示，利率接近于零以及央行的大规模购债计划，都损害了储户利益。

“必须要有改变，我们正准备付诸实施，”她在保守党大会上发表讲话，谈及她关于帮助低收入英国人的计划。

如此生硬的措辞表明，唐宁街的新主人对英国央行的态度发生了明显的变化，而且这在1997年央行获得独立运作资格后，也算得上英国首相发出的最直截了当的措辞。

特雷莎·梅希望展现出对许多选民失望情绪的理解，这些选民激烈谴责英国6月公投退欧的决定。

助手们否认特雷莎·梅打算运用她的评论影响英国央行政策决定，而是在暗示有必要探索新途径让经济成长的好处雨露均沾。

不过安联首席经济顾问埃里安(Mohamed El-Erian)表示，英国央行官员们会对这些评论“感到震惊”。

“这些评论不太可能对英国央行政策产生直接影响，”埃里安向路透表示。“但这是全球整体警讯的一部分，为全球各地央行的自治权敲响警钟。”

美国共和党总统候选人特朗普称，美联储维持利率于低档，是因为面临来自奥巴马政府的政治压力。

德国方面，德国总理默克尔4月时表示，民众有权对欧洲央行创纪录的低利率提出质疑。

卡尼还受到6月公投退欧阵营主要支持者的严厉抨击，他们批评卡尼有失偏颇。

**卡尼的立场**

卡尼对批评之声不予理会，并称自己对央行为退欧所做准备“绝对心安理得”。

在英国与欧盟其他国家展开退欧协商时，英国央行还将是关键一员。英镑兑美元本周触及31年低点。

英国央行甫于数周前表明下月可能再度降息，然因诸多迹象显示英国经济应对脱欧公投初步冲击表现优于预估，使得央行动向再度备受各方瞩目。

特雷莎·梅的言论也正好发表在一个对卡尼个人来说敏感的时间，因为卡尼曾说，他将在今年年底前决定是会按最初计划、在2018年中离开英国央行，还是选择续任至2021年。

卡尼周四表示，他认同特雷莎·梅讲话的“精神”。特雷莎·梅在讲话中暗示政府将采取行动支持经济成长，并称英国央行的行动扶助国内经济安渡2007-09年金融危机的影响。

和特雷莎·梅相似的是，卡尼先前已表示，在多年仰赖近零利率及购债之后，政府必须更加努力透过预算刺激经济成长，并通过改革强化经济竞争力。

的确，财政大臣哈蒙德已表示，他正在考虑英国公投退欧之后英国经济需要多少的助力。他将在11月23日提出首份预算书。

不过若英国经济需要更多帮助，特雷莎·梅的评论恐怕将提高英国央行未来扩大买债计划的难度。

哈蒙德周四向CNBC表示，未来在决定是否批准扩大量化宽松时将更为“小心谨慎”。

英国央行货币政策委员会(MPC)前委员森坦斯表示，他不认为特雷莎·梅打算跟卡尼正面冲突，但周三的评论凸显出英国央行与政府间的新关系；英国央行的职责是由英国政府所制定。

“就算特雷莎·梅没有推翻央行独立性，我们现在在英国退欧上的挑战也已经够多了，”目前于普华永道担任资深经济顾问的森坦斯表示，“但环绕货币政策的音调肯定正在改变。”(完)