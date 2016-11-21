英国首相特雷莎·梅呼吁企业投资创新企业 刺激生产率增长

路透伦敦11月21日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周一呼吁企业投资创新性公司，提振备受低水平生产率困扰的本国经济，并决心兑现退欧公投中民众要求的变革。

特雷莎·梅在对英国工业联盟(CBI)的演讲中还补充了有关改善公司治理计划的细节。她表示，虽然希望公司听取员工的发声，但这并不是强迫公司直接任命员工或工会代表进入董事会。

“更好的治理将帮助公司作出更好的决策，对于公司自身的长期利益和整体经济而言都是如此。”特雷莎·梅对商界领袖说道。

“因此这是一项重要的任务。我们将和诸位一起来实现这一点，并且我知道各位将勇于应对这个挑战。”（完）