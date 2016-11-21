英国首相特雷莎·梅呼吁企业投资创新企业 刺激生产率增长

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦11月21日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周一呼吁企业投资创新性公司，提振备受低水平生产率困扰的本国经济，并决心兑现退欧公投中民众要求的变革。
特雷莎·梅在对英国工业联盟(CBI)的演讲中还补充了有关改善公司治理计划的细节。她表示，虽然希望公司听取员工的发声，但这并不是强迫公司直接任命员工或工会代表进入董事会。
“更好的治理将帮助公司作出更好的决策，对于公司自身的长期利益和整体经济而言都是如此。”特雷莎·梅对商界领袖说道。
“因此这是一项重要的任务。我们将和诸位一起来实现这一点，并且我知道各位将勇于应对这个挑战。”（完）
(编译 刘秀红/高琦 审校 艾茂林/王颖)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。