威廉王子夫妇带小王子亮相

英国威廉王子和凯特王妃周二怀抱小王子走出伦敦圣玛丽医院，向围观的群众和媒体挥手致意，世人首次目睹小王子的模样。小王子是英国王位的第三顺位继承人，名字尚未公布，博彩下注者最看好的名字是“乔治”和“詹姆斯”。图为威廉王子夫妇怀抱小王子。路透