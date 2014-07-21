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时事要闻 | 2014年 7月 21日 星期一 15:35 BJT

英财政大臣称可能进一步制裁俄罗斯

路透伦敦7月21日 - 英国财政大臣欧思邦周一表示，可能需要对俄罗斯进一步实施制裁，而且谁也不应怀疑英国惩罚马航客机坠毁责任人的决心。

“我认为很需要采取更多制裁措施，包括英国在内的欧洲国家很快将开会讨论这个问题，”欧思邦对Sky News表示。(完)

(编译 李春喜 审校 艾茂林)

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