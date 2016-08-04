英国首相特雷莎·梅承诺帮助中小企业从退欧中获益

英国央行总裁卡尼称英国经济越发依赖强劲的消费者支出
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。
路透8月4日 - 英国首相特雷莎·梅将在周四对小型业主表示，她希望帮助他们从英国公投退欧的机会中获益。
6月23日的退欧公投引发了对英国前景的严重质疑，一些调查表明，英国将出现经济衰退、消费者信心遭受打击以及潜在的投资下降。英国是全球第五大经济体。
特雷莎·梅正在推进一项计划，通过提升那些她称为“努力工作的人们”的希望、以及一项她寄望助升经济的工业政策，以达到团结全国并助其稳固权力的目的。
首相办公室称，特雷莎·梅将于周四在唐宁街会见全英540万中小型企业的代表。
“从充满活力的初创企业到年代久远的家族企业，中小型企业是我们国家的支柱，”首相办公室会面前发布的特雷莎·梅讲话称。
“我希望打造为所有人服务的经济，这意味着与小型企业一起努力，倾听小型企业的意见，”特雷莎·梅称。
“我也希望所有行业的这些企业能够利用英国退欧的机会，比如向新目的地开展出口。”
特雷莎·梅曾称英国退欧公投表明，投票人深切希望改变英国经济发展的道路。
她曾承诺打造更加公平的经济、改革企业治理、打击偷税漏税、提振生产力、并为英国政府找到阻止外国并购的途径。(完)
(编译 王琛；审校 高琦)
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。
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