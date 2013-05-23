英国一名士兵被砍身亡 初步判断为恐怖袭击

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透伦敦5月23日（记者 Maria Golovnina/Guy Faulconbridge） - 英国一名士兵周三在伦敦南部一条街道上被砍身亡，嫌犯是两名喊着伊斯兰口号的男子。英国政府称，这看来是一起恐怖袭击。
一名路人拍下了砍杀事件发生后不久的场景，画面显示一名男子满手是血，挥舞着沾满鲜血的刀。
“我们以安拉（Allah）的名义起誓，我们永远不会停止与你们战斗。我们之所以这样做，唯一的原因就是每天都有穆斯林丧生，”一名二三十岁的黑人男子在视频短片中说道。英国ITV新闻频道取得了该视频，恐怖场景令伦敦全市震惊。
他说：“（杀死）这名英国士兵是以牙还牙。”
警方在抓捕行动中开枪射击，嫌犯受伤并被拘留。当局尚未发布关于嫌犯身份的信息，不过两名知情人士告诉路透，当局在调查嫌犯是否与尼日利亚有关联。
“我为让女性看到这一幕道歉，但在我们的土地上，女性也目睹同样的场景。你们永远不会安全的，推翻你们的政府吧，他们根本不在乎你们，”视频中的男子说道。他随后穿过马路，很轻松地与另一名嫌犯交谈。
英国首相卡梅伦提前结束对法国的访问，返回伦敦主持紧急国家安全会议。（完）
编译：张家伟 发稿：朱淑珍
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