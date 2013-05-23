英国一名士兵被砍身亡，初步判断为恐怖袭击

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦5月23日 - 英国一名士兵周三在伦敦南部一条街道上被砍身亡，嫌犯是两名喊着伊斯兰口号的男子。英国政府称，这看来是一起恐怖袭击。

一名路人拍下了砍杀事件发生后不久的场景，画面显示一名男子满手是血，挥舞着沾满鲜血的刀。

“我们以安拉（Allah）的名义起誓，我们永远不会停止与你们战斗。我们之所以这样做，唯一的原因就是每天都有穆斯林丧生，”一名二三十岁的黑人男子在视频短片中说道。英国ITV新闻频道取得了该视频，恐怖场景令伦敦全市震惊。

他说：“（杀死）这名英国士兵是以牙还牙。”

警方在抓捕行动中开枪射击，嫌犯受伤并被拘留。当局尚未发布关于嫌犯身份的信息，不过两名知情人士告诉路透，当局在调查嫌犯是否与尼日利亚有关联。

“我为让女性看到这一幕道歉，但在我们的土地上，女性也目睹同样的场景。你们永远不会安全的，推翻你们的政府吧，他们根本不在乎你们，”视频中的男子说道。他随后穿过马路，很轻松地与另一名嫌犯交谈。

英国首相卡梅伦提前结束对法国的访问，返回伦敦主持紧急国家安全会议。（完）