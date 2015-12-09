超过3.5万英国人签署网络请愿书 要求禁止特朗普进入英国

路透伦敦12月9日 - 超过3.5万英国人签署网络请愿书，要求禁止美国共和党总统参选人特朗普进入英国，此前特朗普建议禁止穆斯林进入美国。

针对加州近期发生的致命枪击案，特朗普呼吁全面禁止穆斯林进入美国，“直到我们国家的代表能够搞清楚正在发生什么。”

受到来自世界各地的指责后，特朗普周二为他的建议进行辩护，称这并不比前总统罗斯福在1941年12月7日日本轰炸珍珠港后将超过11万人拘押的做法糟糕。

请愿书称：“英国已经因为仇恨言论禁止很多人进入英国。如果英国继续对希望进入英国的人实行‘不可接受行为’的原则，那么富人和穷人、有势力和无势力的人必须受到公平对待。”

截至周三上午早些时候，已经有35,827人签名，人数仍在迅速增加。英国政府会对超过1万人签名的请愿书作出回应，如果签名人数达到10万，该话题将被考虑纳入议会辩论。

英国首相卡梅伦的发言人周二称，卡梅伦认为特朗普的言论“引发争议、没有帮助而且完全错误”。

英国预计有270万穆斯林。（完）