伯克希尔哈撒韦再竖里程碑 股价突破20万美元

路透8月14日 - 伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)股价周四首次突破20万美元并收在这一价位以上，这是该公司历史上一个新的里程碑。巴菲特(Warren Buffett)用将近50年来打造的伯克希尔，被一些分析师视为美国经济的缩影。

从未被拆分的伯克希尔哈撒韦A股收盘上涨3,500美元，至202,850美元，涨幅为1.8%，推动公司市值超过3,330亿美元。该股稍早时曾一度触及203,025美元。

自2006年10月5日首次突破10万美元之后，该股股价已上涨逾一倍，而同期标普500指数.SPX升幅仅为44%。

伯克希尔哈撒韦第二季获利64亿美元，创历史新高，营收497.6亿美元。当季业绩得益于换股交易和很多业务的获利增长。

以某些指标衡量，最新季度伯克希尔哈撒韦的估值水平仍适中，市账率约为1.4倍。巴菲特曾表示，他只会在市账率1.2倍或更低的水平考虑回购。

伯克希尔哈撒韦还有价格较低的B股。这类股票是巴菲特1996年为抗击声称“克隆”伯克希尔的单位投资信托发行的，但成本较高。

目前该公司B股价格相当于A股的1,500分之一，投票权相当于A股的万分之一。B股周四收盘涨2.22美元或1.7%，至135.30美元。

据《福布斯》杂志报导，周四收盘后，巴菲特的资产净值约为663亿美元。(完)

(编译 王颖；审校 徐文焰)

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