《唐毅亭专栏》中国广谱利率还会继续上行

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(撰稿人为路透特邀专栏作家，内文仅代表本人观点)
中国货币市场和债券市场利率自今年6月以来已经上升不少，现在是不是到头了呢？我们认为，明年不仅货币市场和债券市场利率，就连整个广谱利率，都会继续上升。其中主要原因之一是外汇占款减少。
外汇占款减少触发一系列变化。由于外汇占款减少，导致过往商业银行可以充足利用的长期资金短缺，如果现有机制维持不变，这个短缺将是永久性的。长期资金短缺，就推动利率上升。目前利率上升仅仅局限在货币市场和债券市场，尤其是债券市场上，还没有传导到更广泛的广谱利率市场。
最近一些情况的发展，可能会导致利率市场化出现加速的过程。现在利率体系中的资产端利率市场化已经完成，就剩负债端利率市场化。负债利率市场化也很清楚，正被两个因素影响：一是货币市场和债券市场利率上升；二是互联网金融冲击，比如像余额宝这样一个存款替代性产品的冲击。
这个冲击会导致一系列连锁反应，包括工行、民生等所有银行，以及理财、自营等所有业务线条都在想办法应对余额宝冲击。最终办法是，不是别人革自己的命，就是自己革自己的命，没有其他更好应对措施。
这将使得金融部门负债端利率市场化传导加快。这个负债端包括银行传统存款、理财，也包括像余额宝这样的货币基金，也包括非标、信托的销售等等。
负债利率市场化传导会造成什么影响呢？本来外汇占款增速慢了，已经导致整个存款增速偏慢，四大型银行存款增速降至8%-9%，中小银行要高一些，但跟前几年都没法比。存款增速变慢，倒不是致命的，因为银行主导的金融体系架构没变，资金最终还在体系内运转。
现在出现的新状况是，存款增速变慢将与货币市场和债券市场利率上升叠加，这会加剧负债端竞争，从而导致整个负债格局发生大的变化。其中最明显的是负债端相当不稳定。
负债端不稳定就会造成一系列连锁反应。首先是负债 “量”的转移和变化。比如说，存款变成余额宝，特别是活期存款转入余额宝。我们知道，住户活期存款占银行储蓄存款的37%，接近17万亿元。即便只有一半转化成类似于余额宝这样的产品，对银行盈利的影响也非常巨大。
其次是负债“价”的变化，尤其是边际资金成本快速上升。过去银行发短期理财就2%-3%的利率。这种利率基本跟着银行活期存款利率走，如今边际成本可能向余额宝5%利率靠齐。实际上，我们已经看到，广谱利率市场上，5%的利率已经不再很稀缺。首先余额宝是这个利率，其次同业资金利率比这个还高，债券利率大部分也都超过这个利率，所以所有定价基准逐步都向新的利率基准去过渡。
负债利率市场化传导过程，如果没有出现反向力量，就只能相信利率仍会继续上行。当然，上行过程也会遇到一些天然的阻力，是什么呢？是实体经济承受不了。
对此，我们做了很多数据梳理，初步认为短期内经济还能承受这个上升过程。理由是什么呢？第一个理由是目前包括信托、非标以及贷款等资产端的利率上行并不明显，尤其是非标利率上升较慢，对实体经济影响也就慢。如果我们回顾过去几个月，资产端利率还在下，而没有上，资产负债之间的利差在收窄。
第二个理由是什么呢？通过对全部上市公司数据测算发现，上市公司总资本回报率(ROIC)要远远好于2008年。这是什么意思呢？它的含义是实体经济承受金融条件变坏的能力要远远强于2008年。也就是说，目前利率再升一点，广义货币（M2）或社会融资规模再减一点，对实体经济影响可能没有那么大。当然，利率持续上升的整体影响会越来越大，但初期比较缓慢，过程也是渐进的。
对这个影响过程，我们不由得反思一下：为什么以前通胀越高，政策收缩，实体经济受就不了，债券、股票纷纷下跌；而这次就不一样，实体经济不差，股票表现也还可以。原因在哪儿呢？其实，这和我们调控机制有关。
过去，我们宏观调控都在高通胀条件下进行，所有政策部门采取一致性行为，也就是既管货币市场，又管信贷市场，是左手硬，右手也硬。左右手同时硬，就把所有事都解决了，结果是经济增速下降，债券市场和股票市场也都纷纷下跌。
今年的收紧则主要表现在货币市场和债券市场，其他市场不但没有收紧，还是反向扩张的。我们清楚看到，今年金融创新的蓬勃发展推动信贷端扩张的力量在加强，让M2和社会融资规模还在继续以较快的速度增长。
这样一个调控方式就导致了完全迥异的结果，就是经济增长没事，而货币市场和债券市场跌得很快、很猛。这也是我们之前没有想到，想到它会跌，没想到会跌那么猛，远远超出过去债券市场熊市的理解范畴。
这样推演下来，我们初步得出，货币市场和债券市场利率虽然已经大幅上升，但明年可能还会继续上行。从配置角度看，短久期资产相对安全一点，因为票息足够高，而且短券收益率也都远高于负债端利率。这是第一个推论。
第二个推论是明年股票市场和经济增速下行的可能性更大，赌上行不太靠谱。明年早些时候，它们受广谱利率上升影响可能不那么大，但到下半年就会大些。从流动性情况看，也会逐步紧，特别是广义信贷会逐步收紧，但过程会比较慢，从而给实体经济和股票市场留出一定时间和空间。（完）
（作者为乐瑞资产管理有限公司董事长，本文根据其在中国资管行业转型之路圆桌研讨会发言整理而成，征得同意刊发）
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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