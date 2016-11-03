晶片制造商博通将以55亿美元收购网络设备生产商Brocade

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月2日 - 晶片制造商博通(Broadcom)(AVGO.O)表示，将以55亿美元收购Brocade Communications Systems Inc (BRCD.O)，深耕快速成长的数据中心网络设备市场。
这将是晶片业整合的最新一宗交易，博通将通过该交易在数据中心产品市场获得更大份额。Brocade的光纤通道交换器(fiber channel switch)可以提升服务器(伺服器)与存储装置之间的数据传输速度。
总部位于新加坡的博通以生产连接晶片而知名，其芯片被用于移动装置与服务器等多种产品；而位于美国加州的Brocade从事生产网络交换器、软件和存储产品。
“我们认为，这项交易对博通现有的企业存储产品具有高度互补性，并能提升其在高速成长的数据中心市场的存在，”CFRA Research的Angelo Zino表示。
IT基础设施产品市场预计将飞速扩张。根据研究公司国际数据资讯(IDC)预测，包括服务器(伺服器)、存储器和以太网交换机在内，企业2016年在云业务基础设施方面的总支出料增长15.5%，达到371亿美元。(bit.ly/2e2Tadb)
博通表示，为避免同思科(Cisco Systems)(CSCO.O)等主要客户竞争，公司计划出售Brocade的网络业务。该项业务主要生产控制器以及接入点设备，帮助企业向客户提供高速互联网接入服务。
本次收购报价为每股12.75美元，较Brocade上周五收盘价溢价46.7%。
Brocade股价劲扬9.5%至12.31美元，博通也涨1.7%至171.73美元。
截至周二收盘，Brocade股价自彭博周一报导该公司正在洽谈出售以来，已经上扬将近30%。
博通最大客户包括思科、惠普企业(HPE)(HPE.N)和英特尔(INTC.O)。
博通计划剥离的网路业务当中，有一大部分是Brocade今年初以15亿美元收购Ruckus Wireless所取得的业务。该部门第三季产品营收为2.09亿美元。
“我认为IP业务将不乏买家，”Drexel Hamilton分析师Cody Acree对路透说，并称像思科、惠普企业以及一些中国公司，都正努力在这个领域取得进展。
博通称将承接Brocade约4亿美元债务，并将以可用现金和债务为这项交易融资。
Brocade的财务顾问是Evercore。(完)
(编译 陈宗琦/郑茵/李婷仪 审校 张涛/张荻/龚芳)
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