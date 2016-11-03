晶片制造商博通将以55亿美元收购网络设备生产商Brocade

路透11月2日 - 晶片制造商博通(Broadcom)(AVGO.O)表示，将以55亿美元收购Brocade Communications Systems Inc (BRCD.O)，深耕快速成长的数据中心网络设备市场。

这将是晶片业整合的最新一宗交易，博通将通过该交易在数据中心产品市场获得更大份额。Brocade的光纤通道交换器(fiber channel switch)可以提升服务器(伺服器)与存储装置之间的数据传输速度。

总部位于新加坡的博通以生产连接晶片而知名，其芯片被用于移动装置与服务器等多种产品；而位于美国加州的Brocade从事生产网络交换器、软件和存储产品。

“我们认为，这项交易对博通现有的企业存储产品具有高度互补性，并能提升其在高速成长的数据中心市场的存在，”CFRA Research的Angelo Zino表示。

IT基础设施产品市场预计将飞速扩张。根据研究公司国际数据资讯(IDC)预测，包括服务器(伺服器)、存储器和以太网交换机在内，企业2016年在云业务基础设施方面的总支出料增长15.5%，达到371亿美元。(bit.ly/2e2Tadb)

博通表示，为避免同思科(Cisco Systems)(CSCO.O)等主要客户竞争，公司计划出售Brocade的网络业务。该项业务主要生产控制器以及接入点设备，帮助企业向客户提供高速互联网接入服务。

本次收购报价为每股12.75美元，较Brocade上周五收盘价溢价46.7%。

Brocade股价劲扬9.5%至12.31美元，博通也涨1.7%至171.73美元。

截至周二收盘，Brocade股价自彭博周一报导该公司正在洽谈出售以来，已经上扬将近30%。

博通最大客户包括思科、惠普企业(HPE)(HPE.N)和英特尔(INTC.O)。

博通计划剥离的网路业务当中，有一大部分是Brocade今年初以15亿美元收购Ruckus Wireless所取得的业务。该部门第三季产品营收为2.09亿美元。

“我认为IP业务将不乏买家，”Drexel Hamilton分析师Cody Acree对路透说，并称像思科、惠普企业以及一些中国公司，都正努力在这个领域取得进展。

博通称将承接Brocade约4亿美元债务，并将以可用现金和债务为这项交易融资。

Brocade的财务顾问是Evercore。(完)