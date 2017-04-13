消息人士称博通对东芝芯片业务首轮出价最高 为230亿美元

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)(AVGO.O)向东芝(6502.T)旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。
该消息人士称，台湾鸿海集团(2317.TW)提出的报价第二高，为约2万亿日圆；由于未获授权公开谈论此事，消息人士要求匿名。
数位消息人士称，博通和鸿海集团是被选择参与第二轮竞购的四家企业中的两家；他们并称，博通已经与美国私募股权公司Silver Lake Partners LP携手进行收购。
消息人士称，韩国的SK海力士(000660.KS)及东芝芯片合资企业西部数据(WDC.O)也在竞购，但西部数据的报价远低于博通和鸿海集团。
目前尚不知道SK海力士的报价。
由于不在正常上班时间，眼下不能立即联系到博通、Silver Lake、鸿海集团及西部数据的代表进行置评。东芝一位发言人拒绝就出售程序的细节发表评论。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
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