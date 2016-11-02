企业并购：博通接近达成协议收购Brocade--消息

路透旧金山11月1日 - 知情人士周二称，博通(Broadcom) 接近达成协议收购网络设备制造商Brocade Communications Systems ，本周稍晚或将宣布。

半导体行业掀起了一波整合潮，这或成为最新的一笔。该公司由执行长Hock Tan掌管，之前名称为Avago，是芯片行业在并购方面最活跃的公司之一，今年完成一笔370亿美元的并购，更名为博通。

消息人士称，如果博通成功收购Brocade，将保留Brocade的光纤通道和存储业务，这两项业务年营收约为15亿美元，并将剥离网络业务。消息人士因事件未公开要求匿名。

博通和Brocade拒绝置评。消息人士称，虽然两公司已进行到后期讨论，但尚未达成最终协议，谈判仍可能破裂。(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)