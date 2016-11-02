企业并购：博通接近达成协议收购Brocade--消息

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透旧金山11月1日 - 知情人士周二称，博通(Broadcom) 接近达成协议收购网络设备制造商Brocade Communications Systems ，本周稍晚或将宣布。
半导体行业掀起了一波整合潮，这或成为最新的一笔。该公司由执行长Hock Tan掌管，之前名称为Avago，是芯片行业在并购方面最活跃的公司之一，今年完成一笔370亿美元的并购，更名为博通。
消息人士称，如果博通成功收购Brocade，将保留Brocade的光纤通道和存储业务，这两项业务年营收约为15亿美元，并将剥离网络业务。消息人士因事件未公开要求匿名。
博通和Brocade拒绝置评。消息人士称，虽然两公司已进行到后期讨论，但尚未达成最终协议，谈判仍可能破裂。(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。