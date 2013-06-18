安信证券：中国外汇占款增长不可持续 资金面会重新紧张

路透北京6月18日 - 安信证券首席经济学家高善文周二表示，中国外汇占款的增长不可持续，市场资金面会重新紧张；且随着外汇占款下降和银行减配债券，债券市场会比较麻烦。

高善文在安信证券中期投资策略会上，分析外汇占款的增长逻辑时称，此前中国外汇占款加速，资本流入增加，普遍解释是为了套利，但这一解释是有问题的。

他认为，2011年年中到2012年年中，欧洲债务危机加剧，欧洲银行惜贷，导致中国企业的海外业务很难获得贷款和融资，进而使得中国的企业和银行被迫向国外转移部分资产以支持必要的经济活动，这导致外汇占款下降，人民币贬值，所谓的“资本外逃”出现。

2012年年中，欧债危机缓解后，一个相反的机制启动了，流出的资金开始回流，导致外汇占款上升，人民币升值，同时中国股市资金面比较宽松，所谓的热钱流入出现。

“以上资金流入流出的过程，与套利无关，与欧洲的危机有关。”他表示，考虑到这种机制，外汇占款上升是不可持续的，现已接近尾声，因而市场上的流动性是不可持续的，资金面会重新紧张。

中国金融机构5月新增外汇占款大幅降至669亿元人民币，但今年1月单月外汇占款就将近7,000亿元，之后的2-4月也有2-3千亿的规模。当时很多分析师都认为，今年外汇占款将以每月千亿规模的速度增长，重新成为投放货币的主力。

高善文补充道，其他新兴经济体的汇率也是同人民币汇率的波动趋势一致。这些经济体基本是浮动汇率，套利空间很小，也可以说明热钱的流动不是为了套利。此外，从中国商业银行在境外存款的波动趋势来看，也很好的印证了这一解释。

因此他认为，外汇占款的增长，是对欧债危机的修正，且接近尾声，不可持续，市场资金面会重新紧张。

进入6月份之后，中国银行间市场及债市出现资金持续紧张局面，银行间市场隔夜和7天回购加权平均利率均现大涨，中短期利率债及信用债收益率亦持续上行，资金预期不乐观导致抛压较重。（完）

(发稿 张胜男 审校 曾祥进)

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