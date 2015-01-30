中原证券昨在中证报价系统发行券商短期债 打响头炮

路透上海1月30日 - 据上海证券报周五报导，中州证券（国内名称为中原证券）(1375.HK)周四在中证资本市场监测中心报价与服务系统发行其2015年第一期短期公司债券。这是报价系统首个发行的证券公司短期债券。

中原证券发行的券商短期公司债券，也是报价系统继收益凭证、私募基金、证券公司次级债、资管计划后上线运行的第五类私募产品。目前，报价系统私募产品发行规模已突破300亿元人民币。

中原证券此次发行的短期公司债发行总额为13亿元人民币，期限六个月，票面利率5.6 %，所募集资金全部用于补充中原证券短期流动性资金。根据联合信用评级有限公司评定，中原证券主体信用等级为AA+，本期短期公司债信用等级为A-1。

中原证券去年6月底在香港联交所上市，是内地120家证券公司中第四家在港上市的券商。公司上周发布的公告显示，其2014年净利预增130%左右。中原证券回归A股申请也已获得中国证监会正式受理。

报导称，中国证券金融股份有限公司、西部证券(002673.SZ)、国信证券(002736.SZ)、银河证券(6881.HK)、兴业证券(601377.SS)与中原证券等六家机构此前已在报价系统完成短期债的备案工作，备案总规模455亿元。

报价系统有关负责人表示，短期公司债的发行进一步丰富了报价系统的品种，完善了市场功能，为市场稳步健康发展奠定了坚实基础。目前，已有260家机构注册成为报价系统参与人，其中包括证券公司、银行、私募基金、公募基金及其子公司、期货公司及其子公司、信托公司和咨询、评级机构等。

去年底，中国证监会为国内券商开辟一条新的债务融资渠道--短期公司债，其发行额度可与短期融资券等品种的额度分列计算，券商可选择在沪深证交所和报价系统发行及转让。（完）

(发稿 林琦 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。