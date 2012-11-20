证金公司获批30亿短融额度--报载

德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
路透上海11月20日电---为扩大业务规模,中国证券金融股份有限公司融资手段已从增资扩股,放手实施到债券市场.中国证券报周二报导,证金公司已获批30亿元人民币的短期融资券发行额度,期限三个月.目前前期准备工作已基本完成,拟近日择机发行.
报导引述分析人士称,发行短期融资券为证金公司开辟了新的融资方式,为转融资业务提供了新资金,也意味着银行间市场资金入市渠道被打通,银行间市场和股票市场互通获得重大突破.
中国人民银行旗下的银行间市场交易商协会负责短期融资券和中期票据等融资工具的具体管理,原来一直以非金融企业为主,今年重启了了证券公司作为非银行金融机构发行短融,中信证券(600030.SS)(6030.HK)等大型券商已有发行.
报导并援引业内人士表示,随着第二批19家证券公司参与转融资业务试点,市场对转融通的资金需求将大幅增加.而发行短融意味着证金公司除了利用自有资金开展转融通业务外,又架设起了股票市场和银行间市场之间的桥梁.
报导还指出,证金公司除发行短融外,未来并有望获批通过次级债等更多方式获得资金.在获取银行间市场相关业务资格後,还可以通过银行间同业拆借、回购等方式低成本高效率融资.银行间市场资金将通过转融资的方式注入到股票市场.
中国证券金融股份有限公司由上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司共同发起设立的证券类金融机构,致力於运用市场机制为融资融券业务提供转融通服务.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
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德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
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