券商望助投资者直投海外--报载

《证券时报》周一报道，中国证券业协会日前已向监管层建议，在现有合格境内机构投资者(QDII)框架下，适时开通国内券商的专项QDII经纪业务，为国内符合一定条件的投资者直接投资境外市场提供服务。报导称专项QDII经纪业务不同于一般意义上的QDII业务，不直接提供理财产品。路透