美国期货经纪商PFGBest盗用客户资金多年

路透芝加哥/华盛顿7月10日电---美国期货产业周二受到重大打击,因监管机构指控爱荷华州的期货经纪公司PFGBest不当支用超过2亿美元的客户资金,为期超过两年,在明富环球(MF Global)倒闭数月之後再度打击对交易商的信任.

商品期货交易委员会(CFTC)指控PFGBest旗下Peregrine Financial Group (PFG)事业及其所有人诈欺客户,并向监管机构说谎,以隐藏其资金短少的问题,如今缺口已经超过2亿美元.

"这些资金行踪目前仍不明朗."CFTC在针对PFG及其创办人暨董事长Russell R. Wasendorf Sr.的诉状中指出.Wasendorf周一早上试图在公司办公室外面自杀,显然加剧了这场危机.

资金短少的数额超过PFGBest客户资金的一半,但比起明富环球估计短少16亿美元的数字仍相对较小.

随着这起丑闻的细节一一曝光,状况看起来更像是马多夫(麦道夫,Bernard Madoff)风格的诈骗行为,而不是明富环球执行长高承忠(Jon Corzine)努力维持公司运营的做法.

一名知情人士告诉路透,Wasendorf截获了全美期货协会(NFA)寄出的机密监管文件.该协会原以为自己寄给了PFG的存款银行U.S. Bank,但他们实际上是寄到了Wasendorf设立的邮箱.这些文件是用来独立核实券商的银行账户余额.

CFTC诉状称,PFG上报的数字是1,845个客户账户,余额共计2.25亿美元,但实际银行账户余额仅有500万美元.该诉状主要依据是PFG的主要监管机构NFA周一披露的细节.

该消息人士称,Wasendorf在文件上伪造签名并捏造银行账户余额,然後将其寄回NFA.自从NFA改用电子确认方式後,这套做法显然开始行不通了.

该消息人士称,NFA"开始怀疑.因为他抵制这种新的余额确认方式."Wasendorf最近才刚刚签署授权,这个决定一做出来,监管机构很快就会发现数字上的矛盾.

尽管这在许多方面与明富环球的倒闭有所不同,但又有一家券商违背客户资金神圣不可侵犯原则的消息,可能打碎投资者对期货经纪业本已脆弱的信心.

Commodity Customer Coalition联合创始人John Roe表示:"这是历史重演."Commodity Customer Coalition是在去年10月明富环球垮台之後建立的,帮助客户追讨资金.

现年64岁的Wasendorf在业内声誉极高,在其40多年的职业生涯中干过记者、交易员和高管.CFTC表示,目前他据报处於昏迷状态.周一清晨他在自己的车中被发现,明显企图自杀.爱荷华大学医院的发言人周二称,由於联邦保密法,自己不能对Wasendorf的状况置评.

警方周二公布的报告显示,他把汽车尾气接入了车内,被发现时"仍有呼吸,但神志不清".在他身上找到的遗书暗示PFG账户有一些矛盾之处,证实了一天前这家券商告诉客户的内容.(完)

--编译 张明钧/程琳;审校 孙茉莉/张涛

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