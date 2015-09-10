方正证券称旗下民族证券被中国证监会立案调查

因会计师在审计民族证券2014年报时，对于账面列示的民族证券存放在恒丰银行的20.5亿元协议存款存在异议，方正证券及北京证监局等监管部门自5月开始自查和调查。方正证券发现该款项非协议存款，而是以恒丰银行作为通道和受托人，全部投向四川信托的的单一资金信托计划的委托投资。