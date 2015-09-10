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中国财经 | 2015年 9月 10日 星期四 09:05 BJT

方正证券称旗下民族证券被中国证监会立案调查

路透上海9月10日 - 中国中型券商--方正证券(601901.SS)周四公告称，全资子公司民族证券昨接获中国证监会通知，证监会已决定就20.5亿元人民币款项事项对民族证券立案调查。

公告称，立案调查期间，方正证券将督促民族证券积极配合中国证监会的调查工作，并就相关事项及时履行信息披露义务。

因会计师在审计民族证券2014年报时，对于账面列示的民族证券存放在恒丰银行的20.5亿元协议存款存在异议，方正证券及北京证监局等监管部门自5月开始自查和调查。方正证券发现该款项非协议存款，而是以恒丰银行作为通道和受托人，全部投向四川信托的的单一资金信托计划的委托投资。

北京证监局此前调查报告认为，在2014年9月以后民族证券的财务报表中，均将这笔20.5亿元的投向定性为银行存款，导致其年度报告、净资本计算表、风险资本准备计算表、风险控制指标监管报表等报表存在违反会计准则、证券公司净资本计算规则的情形。

截止6月9日，上述20.5亿款项中，累计已有2亿1,128.82万元转回民族证券。

7月，方正证券因涉嫌未披露控股股东与其他股东间关联关系等信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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