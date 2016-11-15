中国地方债应急预案或致城投债估值调整和分化压力--兴业证券

路透北京11月15日 - 中国券商--兴业证券在国务院发布地方债应急预案后发布点评称，该预案出台后，城投债存在估值调整和分化压力，2014年（含）之前的城投债属于政府债务的概率较高，但面临着置换时估值上的不确定性；2015年之后发行的城投债关键看是否有地方政府的担保承诺。

兴业评论指出，弱资质的城投基本面在走弱，城投平台违约也并非不可能。目前看，城投债确实价值不大，但如果出现估值调整，自身资质较好的城投债仍有较好的投资价值，只不过挑选需更加细化。

国务院周一发布地方政府性债务风险应急处置预案。财政部有关负责人稍后解读称，实施地方政府债务风险防控，有利于提高地方政府动态监测、实时预警的能力，提前妥善做好政府债务风险事件应急政策储备，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

以下为兴业证券报告概要：

11月14日晚间，国务院办公厅下发《关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》，我们对此分析：

一、88号文和152号文出台的背景和内容是什么？

1) 88号文和152号文是在应急处置机制的要求上做出具体的规划，是43号文的进一步延伸。文件的主要内容有：

1、确定处置原则和适应范围。15年之后发行的城投债和15年之前发行但未归纳为地方政府性债务的城投债均不是88号文适用的范围，意味着此类债务按照企业债务的形式处理。

2、设立预警监测机制。

3、对债务分类处理。对于地方政府债券，要求地方政府依法承担全部偿还责任；对于非政府债券形式的存量政府债务，88号文并未明确置换的具体方案（按成本还是按市值），对置换定价存在不确定性。存量或有债务，地方政府并不承担全部的兜底责任，若此两类债务违约债权人可能遭受损失。

4、设立风险事件的级别。主要划分为Ⅰ级（特大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四个等级。

5、设置应急相应措施。地方政府的债务由地方政府承担，偿债能力取决于地方政府的财政收支状况，特别是对于高危风险地区。

6、提出地方政府财政重整计划。主要在拓宽财源渠道、优化支出结构、处置政府资产、申请省级救助、加强预算审查、改进财政管理等方面进行。

7、设置责任追偿制度。

二、风起于青萍之末，还是依旧的信仰？

1) 15年债务置换后，地方政府及平台的融资情况发生了根本性变化。

1、置换时间已经完成2/3，大部分存量债务风险依靠债务置换正在化解（降低利息负担+拉长债务久期）；

2、各省地方政府的债务限额，相比13年的审计结果均有大幅增长。

3、14年以后财税预算体系变化也在规范地方举债融资。

2) 88号文和152号文的出台，对地方债和城投债定价影响如何？

1、地方与中央、地方与地方信用分离，地方债与国债、各省地方债的溢价将拉大，地方债定价更加关注地方实力。

2、城投债存在估值调整和分化压力。政策对城投平台整体偏负面，存在估值调整压力。分类看，2014年（含）之前的城投债属于政府债务的概率较高，但面临着置换时估值上的不确定性。2015年之后发行的城投债关键看是否有地方政府政府的担保承诺。城投债定价未来倾向于产业化，更加取决于城投本身资质和项目的现金流。

3、城投债是否会违约？弱资质的城投基本面在走弱，城投平台违约也并非不可能。城投债是否有价值？目前看，城投债确实价值不大，但如果出现估值调整，自身资质较好的城投债仍有较好的投资价值，只不过挑选需更加细化。（完）