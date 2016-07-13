野村看好香港珠宝零售股 因金价上扬、业务改善等支持估值

中国央行整顿支付机构备付金乱象 促回归服务本质--国泰君安
路透北京1月16日 - 中国央行上周发文要求支付机构客户备付金进行集中存管，国泰君安证券发布报告认为，此举将使支付机构管理流动性更方便，监管部门也能够更好地检测支付机构资金流，利于管控风险和反洗钱；而支付机构“吃利差”的模式终结，将逐渐回归为民众提供小额便捷的支付服务本质。
路透香港7月13日 - 投资银行野村周三发表报告称，未来几个季度，随着金价走高、珠宝零售商同店销售下跌最坏情况过去，以及边际利润率改善等，将支持市场对该板块股份的重新估值，因此上调周大福(1929.HK)、六福(0590.HK)及周生生(0116.HK)评级至＂买入＂。
野村报告称，今年以来黄金价格已上涨近30%，带动香港上市的金矿股股价期内升逾五成，但珠宝零售商的股价升幅则只有一成多至两成。该行指出，高金价有利珠宝商的毛利率，并带动股本回报率上升，这从过去的情况可见一斑。
在三家珠宝零售商当中，野村相信六福和周生生最受惠，因该两公司的黄金对冲比率分别为20-25%和40%，而周大福则达70%。今年以来六福和周生生的股价在行业板块中跑赢，因此股价上升潜力将低于周大福。
野村表示，周大福为该行在珠宝零售板块的首选股，主要基于其市值和流通量较大。此外，周大福的库存管埋及利用大数据进行客户分析的工作正在改进中。
该行分别调升周大福、六福及周生生的目标价至7.4港元、24港元及18.3港元。该三家股份早盘收市价分别报5.83港元、20.35港元及15.84港元。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京1月16日 - 中国央行上周发文要求支付机构客户备付金进行集中存管，国泰君安证券发布报告认为，此举将使支付机构管理流动性更方便，监管部门也能够更好地检测支付机构资金流，利于管控风险和反洗钱；而支付机构“吃利差”的模式终结，将逐渐回归为民众提供小额便捷的支付服务本质。
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