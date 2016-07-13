野村看好香港珠宝零售股 因金价上扬、业务改善等支持估值

路透香港7月13日 - 投资银行野村周三发表报告称，未来几个季度，随着金价走高、珠宝零售商同店销售下跌最坏情况过去，以及边际利润率改善等，将支持市场对该板块股份的重新估值，因此上调周大福(1929.HK)、六福(0590.HK)及周生生(0116.HK)评级至＂买入＂。

野村报告称，今年以来黄金价格已上涨近30%，带动香港上市的金矿股股价期内升逾五成，但珠宝零售商的股价升幅则只有一成多至两成。该行指出，高金价有利珠宝商的毛利率，并带动股本回报率上升，这从过去的情况可见一斑。

在三家珠宝零售商当中，野村相信六福和周生生最受惠，因该两公司的黄金对冲比率分别为20-25%和40%，而周大福则达70%。今年以来六福和周生生的股价在行业板块中跑赢，因此股价上升潜力将低于周大福。

野村表示，周大福为该行在珠宝零售板块的首选股，主要基于其市值和流通量较大。此外，周大福的库存管埋及利用大数据进行客户分析的工作正在改进中。

该行分别调升周大福、六福及周生生的目标价至7.4港元、24港元及18.3港元。该三家股份早盘收市价分别报5.83港元、20.35港元及15.84港元。（完）