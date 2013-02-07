海通证券：中石化和中石油将受益于油品升级

路透上海2月7日 - 北方近期空气质量明显恶化,中国国务院周三常务会议决定加快国内油品质量升级.国内大型券商海通证券(600837.SS)(6837.HK)最新报告指出,在油品质量升级的过程中,作为国内成品油主要生产企业的中石化(600028.SS)(0386.HK)、中石油(601857.SS)(0857.HK)等公司将从中受益.

报告解释称,油品质量的提升,将进一步挤压地方炼油企业的生存空间,中石化、中石油的竞争优势会更明显.其次,根据了解,在油品升级过程中(如从国III升级到国IV)每吨增加的成本约200元人民币(0.14元/升),在油品升级后,其增加的成本可以通过油品价格提升来弥补.

报告称,自2012年下半年以来,国内成品油价格及时调整,使国内炼油行业大幅减亏.以中石化为例,2012年第一、二季度,其炼油业务单季度亏损达到近100亿元,但第三季度仅亏损30多亿元(剔除减值冲回影响),第四季度有可能实现盈利.

"我们认为2013年上半年国内炼油业务的盈利状况同比将大幅改善.如果成品油价格新定价机制能够适时推出,将进一步改善炼油行业的盈利状况."报告称.

国务院会议周三决定,国内汽柴油于2014年底前推行国IV标准,2017年底前全面推行国V标准.要加快国内炼油企业升级改造,确保按期供应合格油品.

海通证券报告称,目前在国内的汽油供应中,只有北京达到国V标准,上海、广东、江苏的汽油执行国IV标准,其他省市执行的是国III标准.中石化计划从2014年开始全面供应国IV成品油,届时国内国IV成品油在全国油品中的占比将大幅提升.

中石化H股周四下跌2.48%,而中石油H股上涨0.94%.(完)

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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