中国央行整顿支付机构备付金乱象 促回归服务本质--国泰君安

路透北京1月16日 - 中国央行上周发文要求支付机构客户备付金进行集中存管，国泰君安证券发布报告认为，此举将使支付机构管理流动性更方便，监管部门也能够更好地检测支付机构资金流，利于管控风险和反洗钱；而支付机构“吃利差”的模式终结，将逐渐回归为民众提供小额便捷的支付服务本质。

支付机构客户备付金，是指支付机构为办理客户委托的支付业务而实际收到的预收待付货币资金。用户将资金“存”在支付机构，支付机构再按照规定，将这些资金全额存管至银行。

“如此一来，原来的‘央行—商行’二级清算支付体系（即居民在银行开户，实现支付，银行再在央行开户，实现跨行清算），演变成了‘央行—商行—支付机构’三级清算支付体系，增加了监管难度。”报告称。

除此之外，此前的监管制度仍有问题存在。一方面，备付金风险案件时有发生，安全仍有漏洞，央行在答记者问中列举了包括挪用、非法侵占备、卷款潜逃备付金等案件；或支付机构动用备付金从事高风险投资、填补自身的其他资金缺口等。同时，部分备付金银行也未切实履行存管、监督、核对等职责。

报告指出，从法律性质上讲，客户备付金是一种商业信用，类似于客户的“预付账款”，支付机构的“预收账款”，不是客户的存款，不受《存款保险条例》保护，“如何保证用户的备付金安全，成为了监管中的重中之重。”

另一方面，备付金的存款利息归属仍不明确，该问题争议了很久，久拖不决。因备付金最终归属于客户，但利息却难以计算派发至客户。

中国央行上周五发文明确支付机构客户备付金集中存管工作要求，自4月17日起，支付机构应将客户备付金按照一定比例交存至指定机构专用存款账户，该账户资金暂不计付利息；首次交存的平均比例为20%左右，最终将实现全部客户备付金集中存管。

国泰君安报告指出，截至2016年第三季度，267家支付机构吸收客户备付金合计超过4,600亿元，按20%计，则有920亿元人民币此次将被集中存管。以920亿元为基数，利率约在2%左右，那么支付机构每年总共减少约20亿元的利息收入，银行则相应减少20亿元的利息支出。

“对于银行而言，不但节省了利息支出，还缩小了法定存准交存基数，相当于有降准效果。但是由于金额过小，不用考虑这一政策的货币政策效果。”报告称。

对支付机构而言，由于很多支付机构尚未建立强大的主业竞争力，对利息收入的依赖性不小，因此对部分支付机构的业绩有所打击，“吃利差”模式终结；而对于大多数合法合规、不对备付金有不良动机的支付机构来说，备付金是不是集中存管，差异并不大，只不过是换个地方存管而已，业务不受影响。（完）