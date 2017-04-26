中国政治局会议显示对短期经济判断更乐观 突出防风险--华创

美国出售战略石油储备对于OPEC来说影响不大--高盛
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
路透北京4月26日 - 中国华创证券周三发布报告，就上日召开的中央政治局会议进行点评，称会议显示政策面对短期经济的判断更为乐观，并把防控金融风险被置于突出重要的位置，未来即使商业银行在强监管下缩表也难改政策基调，而是可能由央行扩表来予以对冲，以免过度冲击实体经济。
在防控金融风险的同时，一方面通过金融去杠杆倒逼资金“脱虚向实”，另一方面通过加快处置僵尸企业化解僵尸企业的资金黑洞，以此来加强金融对实体经济的服务。
报告称，本次政治局会议要求“加快形成”房地产调控长效机制，之前的用词都是“研究建立”，预计将强化地产的居住属性，抑制投资属性。
中国中共中央政治局周二召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。
以下为华创证券报告原文：
政策面对短期经济的判断更为乐观。虽然表示“经济向好有周期性因素”，但本次政治局会议认为一季度经济“稳中向好”，对短期经济的判断较去年四季度的“总体平稳”明显改观，且不再提及“经济走势继续分化、地区、产业、企业之间增长情况差异较大”，最后的要求中也没有“适度扩大总需求”。另外，本次会议对新旧动能转换予以高度肯定，“新技术新产品新服务不断涌现并快速成长”，我们的微观调研也显示，设备升级、技术改造已取代扩张产能成为制造业投资的主要动因。
防控金融风险被置于突出重要的位置。经济稳中向好为金融去杠杆营造了良好的时间窗口，本次政治局会议要求高度防控金融风险，并要求“加强监管协调”、“加大惩处违规违法行为工作力度”。后续金融强监管中会更加注重节奏的把握和预期的引导，这是实操层面的调整，金融去杠杆的大方向不会改变。未来即使商业银行在强监管下缩表也难改政策基调，而是可能由央行扩表来予以对冲，以免过度冲击实体经济。
防控金融风险的同时，如何加强金融服务实体经济？本次政治局会议在强调高度防控金融风险的同时，要求加强金融服务实体经济，两者能够共存么？我们认为当前的政策思路是在保证M2增速基本稳定的同时，一方面通过金融去杠杆倒逼资金“脱虚向实”，另一方面通过加快处置僵尸企业化解僵尸企业的资金黑洞，以此来加强金融对实体经济的服务。另外，本次政治局会议要求“加快形成”房地产调控长效机制，之前的用词都是“研究建立”，预计将强化地产的居住属性，抑制投资属性。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
由于美国政治局势不稳定严重拖累了人气，美元兑一篮子货币接近六个月低点。市场对特朗普推进促增长政策能力心怀不安加剧了美元的下跌风险。经济数据疲软也带来不利影响，这不禁让人担心美联储鹰派是否会受到影响。
美国小天后Ariana Grande在英国曼彻斯特体育馆举行演唱会期间，一名自杀式袭击者引爆炸弹装置，导致数十人伤亡，「伊斯兰国」（ISIS）承认责任，扬言发动更多袭击。今次是2005年伦敦连环爆炸以来，英国最严重的恐袭，美国、日本和新加坡等均表示会加强大型表演和体育盛事的保安，香港亚洲国际博览馆亦称，倘若Ariana Grande如期9月来港演唱，会采取更严密的监察措施，确保安全。近年欧美恐袭接二连三，部分港人也许抱着隔岸观火心态，然而近年激进分子趋易避难，专挑人群聚集的「软目标」（soft targets）施袭，公众不应大安旨意掉以轻心。如何冷静面对防不胜防的恐袭新常态，是国际社会一大考验。