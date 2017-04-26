中国政治局会议显示对短期经济判断更乐观 突出防风险--华创

路透北京4月26日 - 中国华创证券周三发布报告，就上日召开的中央政治局会议进行点评，称会议显示政策面对短期经济的判断更为乐观，并把防控金融风险被置于突出重要的位置，未来即使商业银行在强监管下缩表也难改政策基调，而是可能由央行扩表来予以对冲，以免过度冲击实体经济。

在防控金融风险的同时，一方面通过金融去杠杆倒逼资金“脱虚向实”，另一方面通过加快处置僵尸企业化解僵尸企业的资金黑洞，以此来加强金融对实体经济的服务。

报告称，本次政治局会议要求“加快形成”房地产调控长效机制，之前的用词都是“研究建立”，预计将强化地产的居住属性，抑制投资属性。

中国中共中央政治局周二召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。

以下为华创证券报告原文：

政策面对短期经济的判断更为乐观。虽然表示“经济向好有周期性因素”，但本次政治局会议认为一季度经济“稳中向好”，对短期经济的判断较去年四季度的“总体平稳”明显改观，且不再提及“经济走势继续分化、地区、产业、企业之间增长情况差异较大”，最后的要求中也没有“适度扩大总需求”。另外，本次会议对新旧动能转换予以高度肯定，“新技术新产品新服务不断涌现并快速成长”，我们的微观调研也显示，设备升级、技术改造已取代扩张产能成为制造业投资的主要动因。

防控金融风险被置于突出重要的位置。经济稳中向好为金融去杠杆营造了良好的时间窗口，本次政治局会议要求高度防控金融风险，并要求“加强监管协调”、“加大惩处违规违法行为工作力度”。后续金融强监管中会更加注重节奏的把握和预期的引导，这是实操层面的调整，金融去杠杆的大方向不会改变。未来即使商业银行在强监管下缩表也难改政策基调，而是可能由央行扩表来予以对冲，以免过度冲击实体经济。

防控金融风险的同时，如何加强金融服务实体经济？本次政治局会议在强调高度防控金融风险的同时，要求加强金融服务实体经济，两者能够共存么？我们认为当前的政策思路是在保证M2增速基本稳定的同时，一方面通过金融去杠杆倒逼资金“脱虚向实”，另一方面通过加快处置僵尸企业化解僵尸企业的资金黑洞，以此来加强金融对实体经济的服务。另外，本次政治局会议要求“加快形成”房地产调控长效机制，之前的用词都是“研究建立”，预计将强化地产的居住属性，抑制投资属性。（完）