中国央行主动拆杠杆终结委外乱象 委外增速将明显回落--国泰君安

路透北京1月25日 - 中国国泰君安证券银行团队发布报告称，央行通过主动拆杠杆扭转了滋生杠杆投资的低利率环境，且CD、理财的发行规模预计将被管制，银行通过委外投资提高收益率的模式难以为继；加之MPA考核影响，表外理财增速和委外业务增速将明显回落。

报告指出，近年部分股份行和中小银行通过发行同业CD的方式扩大自身资产负债表，又通过发行理财产品（其中以同业理财为主）的方式扩大表外资产（发行保本理财则在表内），而这些表内外资产都要投资于债权、非标等。因自身人才技术储备不足，于是产生了委外投资的需求。

然而，银行间市场的整体低利率，需要进行杠杆或错配投资才能取得找过资金成本的收益，委外账户实质上承担了这一职能。在这个过程中，有两个因素发挥作用：一是CD或理财的发行规模不受管控；二是央行以“利率走廊”的方式承诺向市场供应低成本资金。

“通过发行CD或理财募集资金，然后借助委外，通过加杠杆和错配，投资于债券，从而实现套利的盈利模式被确定下来。”报告称，“这其实套的是央行低成本资金和市场收益率之间的利差。”

不过，央行警觉了这种债券市场加杠杆投资的行为，自2016年下半年开始，逐步启动主动拆杠杆行动，包括8、9月先后重启14天和28天期逆回购，11月则在公开市场净回笼资金，改为投放更长期限的MLF，并于12月宣布将表外理财纳入MPA广义信贷测算。

“由于滋生杠杆投资的低利率环境已扭转，并且CD、理财的发行规模也预计将被管制，因此委外业务乱象必将终结。”报告称，“行业将进入有序发展新阶段，这将极度考验受托管理人的资产管理水平。”

不过，对于大多数上市银行而言，CD发行、理财业务在全行业务中的占比并不高，从总量上看，影响不会太大。

同时，在流动性偏紧的情况下，资产收益率上行对银行净息差的影响，则主要取决于银行资产负债结构和期限结构。“部分风险管理好、资产质量优异、负债成本稳定、资产重定价期限较短的银行，甚至有可能受益于流动性紧张。”（完）