前海人寿股票配置保单退保压力有限 合规举牌料持续--招商

路透北京12月6日 - 中国招商证券金融团队就保监会暂停前海人寿万能险业务点评称，保监会此举是强化万能险监管，遏制险企违规行为，防止投资激进所带来的流动性和期限错配等潜在风险；未来保险资金配置压力加大，合规且风险可控的举牌行为将会持续。

该券商并指出，前海人寿配置股票的海利年年（前海人寿用于购买股票最多的一个账户）保单大都还在三年存续期内，最早的保单退保理论应在2018年一季度，短期内海利年年账户退保压力不大，对持仓影响不大。

报告称，国内资产荒压力短期内不会消除，加之保险公司负债端相对较高的成本压力，是险资在二级市场频繁出现举牌行为的内在原因。

“目前险资举牌标的大多是市值较大、具有较高的现金分红比例和稳定的股息率的A股标的，且绝大多数是以财务投资为主。在监管更注重风险的情况下，未来保险资金配置压力加大，合规且风险可控的举牌行为将会持续。”报告称。

不过，从行业来看，仅有个别保险公司过度依赖万能险，上市公司仍以传统分红为主。数据显示，今年前10月万能险规模前10家公司中，华夏人寿、前海人寿和恒大人寿万能险占公司总业务的比重超70%，远高于行业平均占比34%。

而上市险企中只有中国人寿(601628.SS)和平安(601318.SS)进入万能规模前10，但占公司总业务的比例均不到25%，主要业务还是传统和分红产品为主。

对于后续的监管方向，该券商认为，保监会可能出台更加明细的现金流风险和期限错配风险等政策细则，使得保险资金运用风险有更清晰的量化指标可供执行。

“对绝大多数保险公司而言，尤其是上市保险公司受此次事件的影响不大；保监会（包括证监会）目的在于控制风险，而不是限制万能险的发展，也不是限制保险资金运用。”报告称。（完）