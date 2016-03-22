布鲁塞尔机场发生爆炸 已造成13人遇难--比利时媒体（更新版）

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
（更新伤亡人数）
路透布鲁塞尔3月22日（记者 Philip Blenkinsop） - 路透布鲁塞尔3月22日（记者 Philip Blenkinsop） - 比利时广播机构VRT报导，布鲁塞尔机场出发大厅的爆炸已造成13人遇难，另有35人伤势严重。
比利时新闻机构RTBF报导，有人开枪，爆炸发生不久前有人用阿拉伯语高喊。
四天前，去年11月发生的巴黎恐怖袭击案一名嫌疑人在布鲁塞尔被捕。比利时警方一直在防备报复行为。
社交媒体上发布了出发大厅内冒烟的图片，所有的窗户玻璃都被爆炸震碎。乘客们沿着出发大厅的廊道逃离。
当时身处现场的英国天空电视台的Alex Rossi称，他听到两声“很响、很响的爆炸”。
“我能感觉到建筑物晃动。有灰尘和烟……我向爆炸地点赶去，从那里出来的人看起来失魂落魄和非常震惊。”
“感觉像是恐怖袭击，但机场当局并没有予以确认。”
比利时媒体称，前往布鲁塞尔机场的轨道交通已经暂时停止运转。
比利时官方没有立即对爆炸原因发表评论。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜/王琛
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。