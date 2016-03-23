布鲁塞尔机场自杀式爆炸袭击者为El Bakraoui两兄弟--媒体

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透布鲁塞尔3月23日 - 比利时公共传播媒体RTBF引述不具名消息人士说法指出，周二布鲁塞尔机场恐袭的两名自杀式炸弹袭击者为Khalid El Bakraoui及Brahim El Bakraoui两兄弟，他们是布鲁塞尔居民，在警方有犯罪记录。
RTBF报导，Khalid用假名在布鲁塞尔Forest区租有公寓。警方上周在该区发起一次突袭行动，致一名持枪者死亡。
在那次突袭行动后，调查人员找到了一面伊斯兰国旗帜、一把冲锋枪、雷管以及一枚巴黎恐攻案主嫌Salah Abdeslam的指纹；Abdeslam在是次突袭行动之后三天被捕。
RTBF指出，两名兄弟皆有犯罪记录，但此前警方未认为他们与恐怖主义有联系。(完)
(编译 张明钧; 审校 王丽鑫)
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。