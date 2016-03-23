布鲁塞尔机场自杀式爆炸袭击者为El Bakraoui两兄弟--媒体

路透布鲁塞尔3月23日 - 比利时公共传播媒体RTBF引述不具名消息人士说法指出，周二布鲁塞尔机场恐袭的两名自杀式炸弹袭击者为Khalid El Bakraoui及Brahim El Bakraoui两兄弟，他们是布鲁塞尔居民，在警方有犯罪记录。

RTBF报导，Khalid用假名在布鲁塞尔Forest区租有公寓。警方上周在该区发起一次突袭行动，致一名持枪者死亡。

在那次突袭行动后，调查人员找到了一面伊斯兰国旗帜、一把冲锋枪、雷管以及一枚巴黎恐攻案主嫌Salah Abdeslam的指纹；Abdeslam在是次突袭行动之后三天被捕。

RTBF指出，两名兄弟皆有犯罪记录，但此前警方未认为他们与恐怖主义有联系。(完)