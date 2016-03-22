布鲁塞尔机场和地铁站发生爆炸 至少13人死亡--比利时媒体（更新版3）

(新增比利时检方称机场爆炸案为自杀式袭击)

路透布鲁塞尔3月22日 - 比利时布鲁塞尔机场候机楼和地铁站周二上午连续发生爆炸事件，至少13人死亡。比利时公共广播VRT援引比利时检方称，机场爆炸案是自杀式袭击。

媒体Belga指出，在机场爆炸发生不久之前有枪声，并且有阿拉伯语的喊声。社群网络上的照片显示，烟尘从航站大厦破碎的窗户间逸散出来，乘客在通道中奔逃，有些人手上还抓着行李包。

四天前，警方在布鲁塞尔逮捕了一位涉嫌参与去年11月法国巴黎恐怖袭击的人员。比利时警方已经提高警戒，谨防发生报复性事件。

英国Sky News的Alex Rossi在现场，他称听到“两声巨大的爆炸声”。

“我可以感受到建筑物摇晃，现场也扬起烟尘...我向爆炸声响传来方向走去，从那儿出来的人们看来一脸惊恐与茫然。”

“这里人们觉得是某种恐怖攻击...这尚未获得机场当局的证实。”

视频显示出发大厅遭到破坏，天花板磁砖及玻璃散落满地。比利时公共传播公司RTBF称，受到爆炸影响的地铁站邻近欧盟多个机构。主管机关已经关闭布鲁塞尔所有地铁站，但地铁爆炸事故尚未有相关伤亡细节。

一本地媒体记者通过推文(Tweet)发送照片显示，烟尘弥漫的Maelbeek地铁站外有一个人满身是血倒卧在主干道Rue de la Loi大街上，这条路连结着布鲁塞尔市中心及多个欧盟机构。

比利时危机中心确认布鲁塞尔发生两起爆炸，有人员伤亡。中心要求人们“待在原地”。欧洲之星周二已取消了前往及驶离布鲁塞尔的火车。

“目前没有火车前往或驶离布鲁塞尔Midi火车站，”欧洲之星在其推特上称，“我们已告知布鲁塞尔的乘客火车推迟，不要来火车站”。

布鲁塞尔交通部门称，已关闭市内所有公共交通。

此外，荷兰安全部门称，在比利时遭到袭击后，荷兰警方已加强机场的安全巡逻及边境的安检。

**班机取消、乘客疏散**

比利时公共广播VRT称，布鲁塞尔爆炸案发生后有13人死亡，35人重伤。

比利时首相米歇尔(Charles Michel)在推特(Twitter)上写道：“我们密切留意情势发展。关切重点在于受害者及那些还在机场的人。”

布鲁塞尔机场称，已取消了所有航班，机场也已进行了人员疏散，通往机场的火车也停止运营。乘客从航厦被带到大巴士上，转往安全的地方。

警方尚未证实爆炸原因，但西欧各地处于高度警戒状态，担心伊斯兰国民兵发动攻击；伊斯兰国宣称去年巴黎攻击事件是他们干的。

爆炸案发生后欧洲股市下跌，特别是航空公司及酒店旅馆等相关类股，拖累整体股市从数周高点回落。黄金及政府公债等避险资产价格上涨。欧洲股市FTSEUROFIRST 300 .FTEU3指数盘中下跌0.87%.

爆炸的消息亦刺激资金流入传统避险货币和资产，日圆兑美元一度升至盘中高位111.635，在欧洲开盘前曾走低。欧元兑日圆下跌0.56%至125.18，欧元兑美元则下跌0.33%。

法国公民Salah Abdeslam是去年11月参与在巴黎袭击体育场、咖啡馆及音乐厅事件的主要嫌疑犯，他上周五在一次枪击事件后被比利时警方逮捕。

比利时内政部长Jan Jambon周一称，在Salah Abdeslam被捕后，比利时已处于高度警备状态，以防可能遭到报复性攻击。

“我们知道这是一波未平，一波又起。”这位内政部长对公共电台称。

法国调查员Francois Molins上周六在巴黎举行的记者会上称，Abdeslam向数位调查员承认，他本来是要在巴黎恐袭的当晚与其他人一起实施自杀式爆炸，但他后来退出了。(完)