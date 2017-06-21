布鲁塞尔中央车站发生炸弹袭击 疏散人群后局势已得到控制

阿拉伯国家对卡塔尔提出13条要求 以结束断交危机--官员
路透迪拜6月23日 - 据一名官员称，指责卡塔尔支持恐怖主义并对之发起抵制的四大阿拉伯国家，向卡塔尔政府发出一份包含13条要求的清单，其中包括关闭半岛电视台，及减少与伊朗的联系。这名官员来自这四个阿拉伯国家的其中一国。
路透布鲁塞尔6月20日 - 比利时官员称，该国部队周二在布鲁塞尔中央车站向一名疑似“恐怖主义”炸弹袭击者开枪，但未造成其他伤亡，局势在人群疏散后已得到控制。
联邦检察官Eric Van Der Sypt在事件发生约三个小时后对记者表示，这起小型爆炸被作为“恐怖袭击”处理。他表示，尚不清楚袭击者是否已死亡，其身份也未查明。他还称该名嫌犯仍在车站内。
有目击者称，该嫌犯在车站地下广场高呼真主伟大”等伊斯兰口号，随后引爆了行李推车上的装置。检察官对此未予置评。
事件发生在1830GMT左右，之后警方迅速对该车站以及布鲁塞尔历史名胜区的周边区域进行了疏散。火车已基本停运。(完)
(编译 王琛；审校 郑茵)
路透迪拜6月23日 - 据一名官员称，指责卡塔尔支持恐怖主义并对之发起抵制的四大阿拉伯国家，向卡塔尔政府发出一份包含13条要求的清单，其中包括关闭半岛电视台，及减少与伊朗的联系。这名官员来自这四个阿拉伯国家的其中一国。
路透华盛顿6月22日 - 美国共和党参议员周四推出立法，将以一份缩减对穷人补助和取消对富人一项征税的计划来取代奥巴马医保(Obamacare)。但由于一些参议员表示质疑，该议案的前景很快就陷于未知。
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。