布鲁塞尔中央车站发生炸弹袭击 疏散人群后局势已得到控制

路透布鲁塞尔6月20日 - 比利时官员称，该国部队周二在布鲁塞尔中央车站向一名疑似“恐怖主义”炸弹袭击者开枪，但未造成其他伤亡，局势在人群疏散后已得到控制。

联邦检察官Eric Van Der Sypt在事件发生约三个小时后对记者表示，这起小型爆炸被作为“恐怖袭击”处理。他表示，尚不清楚袭击者是否已死亡，其身份也未查明。他还称该名嫌犯仍在车站内。

有目击者称，该嫌犯在车站地下广场高呼真主伟大”等伊斯兰口号，随后引爆了行李推车上的装置。检察官对此未予置评。

事件发生在1830GMT左右，之后警方迅速对该车站以及布鲁塞尔历史名胜区的周边区域进行了疏散。火车已基本停运。(完)